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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн

Понеділок, 1 березня 2021, 20:46
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн, метою якого є допомогти нашій країні зберегти територіальну цілісність, захистити її кордони та покращити взаємодію з НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Пентагону.

У Пентагоні підкреслили, що оголошення про новий пакет підтверджує прагнення США надати Україні оборонну летальну зброю, щоб вона могла ефективніше захищатися від російської агресії.

Пакет включає два додаткові озброєні патрульні катери Mark IV для посилення спроможності України патрулювати та захищати свої територіальні води. 

Також пакет передбачає надання додаткових контр-артилерійських радарів та тактичного обладнання; постійну підтримку можливостей супутникових знімків та аналізу; та обладнання для забезпечення військової медичної допомоги та процедур бойової евакуації.

"Решта 150 мільйонів доларів у 2021 фінансовому році, виділені Конгресом США, будуть надані, коли Міністерство оборони за координацією з Державним департаментом засвідчить, що цього року Україна досягла достатнього прогресу у ключових оборонних реформах" - заявили у Пентагоні.

Відомство закликало Україну продовжувати реформи, які посилюють цивільний контроль над військовими структурами, сприяють підвищенню прозорості та підзвітності в оборонній промисловості та закупівлях, а також модернізувати оборонний сектор в інших ключових сферах відповідно до принципів та стандартів НАТО.

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