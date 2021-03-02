Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ: Прогнози про перемогу над COVID до кінця року передчасні

Вівторок, 2 березня 2021, 08:43
ВООЗ: Прогнози про перемогу над COVID до кінця року передчасні
Фото ТАСС

Говорити про перемогу над пандемією коронавірусу до кінця поточного року передчасно і нереалістично, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана

Пряма мова: "Якщо ми будемо розумні, то зможемо закінчити з госпіталізаціями, смертями і трагедіями, пов'язаними з цією пандемією".

Деталі: Він додав, що поява у світі ефективних вакцин проти COVID-19 може скоротити кількість важких випадків хвороби і смертей.

Разом з тим, за даними ВООЗ, кількість нових випадків зараження коронавірусом в усьому світі зросла минулого тижня вперше за останні півтора місяці.

За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреісуса, це зростання "розчарувало, але не здивувало". Він закликав країни не послаблювати заходи щодо запобігання поширення COVID.

Гендиретор ВООЗ додав, що країнам ще занадто рано покладатися виключно на вакцинацію.

Гебреісус також піддав критиці розвинені країни за накопичення доз вакцин, у той час як їх не отримують бідні держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: