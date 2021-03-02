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ВООЗ: Прогнози про перемогу над COVID до кінця року передчасні

Вівторок, 2 березня 2021, 09:43
Фото ТАСС

Говорити про перемогу над пандемією коронавірусу до кінця поточного року передчасно і нереалістично, вважають у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана

Пряма мова: "Якщо ми будемо розумні, то зможемо закінчити з госпіталізаціями, смертями і трагедіями, пов'язаними з цією пандемією".

Деталі: Він додав, що поява у світі ефективних вакцин проти COVID-19 може скоротити кількість важких випадків хвороби і смертей.

Разом з тим, за даними ВООЗ, кількість нових випадків зараження коронавірусом в усьому світі зросла минулого тижня вперше за останні півтора місяці.

За словами гендиректора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреісуса, це зростання "розчарувало, але не здивувало". Він закликав країни не послаблювати заходи щодо запобігання поширення COVID.

Гендиретор ВООЗ додав, що країнам ще занадто рано покладатися виключно на вакцинацію.

Гебреісус також піддав критиці розвинені країни за накопичення доз вакцин, у той час як їх не отримують бідні держави.

Теми: коронавірусвакцинація


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