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Новини 3 березня: скасування переведення годинників, невдалий "жарт" словацького прем’єра

Середа, 3 березня 2021, 20:26
Новини 3 березня: скасування переведення годинників, невдалий жарт словацького прем’єра

Скасувати переведення годинників: Рада зробила перший крок, "Закарпаття в обмін на вакцину": прем'єр Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ, — актуальні новини 3 березня.

Про скасування переведення годинників

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Планується назавжди лишитися на зимовому часі.

Про невдалий жарт словацького прем’єра

Прем’єр-міністр Словаччини, чий уряд опинився на межі розвалу через закупівлю російської вакцини, некоректно пожартував про домовленості з Росією.

МЗС вимагає офіційних вибачень від прем’єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича через недипломатичний жарт про "обіцянку Закарпаття" Росії в обмін на вакцину.

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