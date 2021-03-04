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Новини 4 березня: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів

Четвер, 4 березня 2021, 20:07
Новини 4 березня: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів

Шмигаль: В Україні почалась третя хвиля епідемії, можливий локдаун, Прем'єр Словаччини публічно вибачився за свої слова про Закарпаття, — актуальні новини 4 березня.

Про третю хвилю і можливий локдаун

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалась третя хвиля епідемії COVID-19, яка може призвести до чергового локдауну.

Тим часом в Україні виявили два випадки "британського" штаму COVID-19 – у двох жителів Івано-Франківська. 

Проте головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначає, що це не вплине на хід вакцинальної кампанії.

Про вибачення словацьких дипломатів

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого прем'єр-міністра про "обіцянку Закарпаття" в обмін на російську вакцину. Згодом за свій жарт вибачився і сам прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович.

Окрім того, у Кремлі відреагували на жарт прем’єр-міністра Словаччини про те, що країна отримала російську вакцину "Спутник V" в обмін на обіцянку віддати росіянам українське Закарпаття.

Про інші важливі новини

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