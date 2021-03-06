Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поляки проти закупівлі вакцин у Китаю чи Росії – опитування

Субота, 6 березня 2021, 13:29
Поляки проти закупівлі вакцин у Китаю чи Росії – опитування

Переважна більшість поляків не хоче, аби уряд купував вакцини від коронавірусу у Китаю чи Росії.

Про це свідчать результати опитування інституту Pollster для видання "Super Express", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час опитування поляків запитали, чи слід уряду купувати російські та китайські вакцини. 81% опитаних заявили, що уряд не повинен купувати російську вакцину, а лише 19% - що він повинен це робити.

Що стосується китайської вакцини, 26% висловилися за таку покупку і 74% були проти.

Вірусолог, професор Влодзимеж Гут заявив, що "вакцини відповідають міжнародним вимогам".

"Вони базуються на одному і тому ж факторі, лише шляхи його отримання різні. На жаль, поляки мають русофобію і поганий досвід через покупців, які імпортують найгіршу продукцію з Китаю, включаючи наркотики", - зазначив професор.

"Вони не знають, наскільки добре забезпечені всі процедури вакцинації", - додав він.

Раніше стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало експертизу реєстраційного досьє російської вакцини.

З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяПольщаКитайРосіякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: