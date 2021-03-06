Поляки проти закупівлі вакцин у Китаю чи Росії – опитування

Переважна більшість поляків не хоче, аби уряд купував вакцини від коронавірусу у Китаю чи Росії.

Про це свідчать результати опитування інституту Pollster для видання "Super Express", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час опитування поляків запитали, чи слід уряду купувати російські та китайські вакцини. 81% опитаних заявили, що уряд не повинен купувати російську вакцину, а лише 19% - що він повинен це робити.

Що стосується китайської вакцини, 26% висловилися за таку покупку і 74% були проти.

Вірусолог, професор Влодзимеж Гут заявив, що "вакцини відповідають міжнародним вимогам".

"Вони базуються на одному і тому ж факторі, лише шляхи його отримання різні. На жаль, поляки мають русофобію і поганий досвід через покупців, які імпортують найгіршу продукцію з Китаю, включаючи наркотики", - зазначив професор.

"Вони не знають, наскільки добре забезпечені всі процедури вакцинації", - додав він.

Раніше стало відомо, що Європейське агентство лікарських засобів (EMA) почало експертизу реєстраційного досьє російської вакцини.

З країн Євросоюзу Угорщина і Словаччина вже схвалили застосування вакцини в індивідуальному порядку, не чекаючи загальноєвропейської реєстрації.