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В Україні буде вітряно, подекуди мокрий сніг

Субота, 6 березня 2021, 14:50
В Україні буде вітряно, подекуди мокрий сніг

У неділю, 7 березня, в Україні опадів не очікується, лише в північній частині ввечері місцями невеликий мокрий сніг.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: На дорогах, крім крайнього півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер західний і південно-західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, удень по всій Україні пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура повітря вночі 5-10° морозу, в Карпатах -11-13°, на узбережжі морів 1-4° морозу; вдень 1-6° тепла, в Одеській області до 9° тепла.

 

У Києві без опадів, лише ввечері місцями невеликий мокрий сніг, вдень пориви вітру 15-20 м/с; температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень 2-4° тепла.

У понеділок, 8 березня, вночі у західних і північних, вдень у Карпатському регіоні, східних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.

 

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східній і східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні країни до 9°.

У Києві 8 березня вночі невеликий мокрий сніг, удень без опадів; температура повітря вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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