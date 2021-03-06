Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Франція і Росія таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ

Субота, 6 березня 2021, 16:51
Посольство РФ у Парижі

Париж і Москва у грудні минулого року таємно обмінялися висилкою дипломатів.

Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Після цього Франція вислала його.

Росія вжила заходів у відповідь, в свою чергу виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Про висилку дипломатів ніколи не повідомляли публічно.

У російському посольстві в Парижі заявили, що не коментують витоки інформації в ЗМІ.

Теми: дипломатичні відносиниРосіяФранція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Франція і Росія таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ

відеоДалай-лама та його оточення зробили щеплення Covishield

МОЗ віднесло Київ до "помаранчевої" зони

У МЗС назвали попередню причину жахливої ДТП в Польщі

Українка Джима виграла срібло в спринті на етапі кубка світу з біатлону

Нардепи від ОПЗЖ за час війни сотні разів літали до РФ і Криму – росЗМІ

Усі новини...
дипломатичні відносини
Росія намагається почати діалог з Байденом та його адміністрацією
Росія висилає дипломата посольства Естонії
Помер посол України в Китаї
Останні новини
18:38
Поставки в Україну вакцини Sinovac затримуються, "Лекхім" можуть оштрафувати
17:48
відеоУ Словаччині розгортається конфлікт через втручання Угорщини у внутрішні справи
17:40
Великий провайдер хмарних сервісів з РФ планує вихід на український ринок
17:18
Поліція знайшла зловмисників, що пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку
16:51
Франція і Росія таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ
16:29
відеоДалай-лама та його оточення зробили щеплення Covishield
15:50
В Україні буде вітряно, подекуди мокрий сніг
15:41
За тиждень пальне подорожчало в середньому на 10 копійок за літр
15:33
5 областям і Києву дали тиждень на забезпечення ліжок киснем
14:52
МОЗ віднесло Київ до "помаранчевої" зони
Усі новини...