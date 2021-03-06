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Франція і Росія таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ

Субота, 6 березня 2021, 15:51
Франція і Росія таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ
Посольство РФ у Парижі

Париж і Москва у грудні минулого року таємно обмінялися висилкою дипломатів.

Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.

Після цього Франція вислала його.

Росія вжила заходів у відповідь, в свою чергу виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.

Про висилку дипломатів ніколи не повідомляли публічно.

У російському посольстві в Парижі заявили, що не коментують витоки інформації в ЗМІ.

"Українська правда" у Threads

Теми: дипломатичні відносиниРосіяФранція
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