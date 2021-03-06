Франція і Росія таємно вислали дипломатів одна одної – ЗМІ
Субота, 6 березня 2021, 16:51
Париж і Москва у грудні минулого року таємно обмінялися висилкою дипломатів.
Про це повідомило французьке видання Les Echos з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".
Так, одного з чиновників економічної служби російського посольства в Парижі спіймали на шпигунстві.
Після цього Франція вислала його.
Росія вжила заходів у відповідь, в свою чергу виславши одного з дипломатів з економічного відділу посольства Франції в Москві.
Про висилку дипломатів ніколи не повідомляли публічно.
У російському посольстві в Парижі заявили, що не коментують витоки інформації в ЗМІ.