Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП у Польщі: 9 українців перебувають у важкому стані

Понеділок, 8 березня 2021, 10:46
ДТП у Польщі: 9 українців перебувають у важкому стані

Дев'ять громадян України, які потрапили у ДТП в Польщі під час подорожі автобусом, перебувають у важкому стані в лікарнях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у тяжкому стані)", - йдеться в повідомленні.

У неділю прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса, який зазнав аварії у Підкарпатському воєводстві.

Прокуратура звинувачує 48-річного Володимира К. у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті, що призвело до смерті людей. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Водій перебуває у лікарні, де його вже допитали. За даними слідства, ймовірною причиною аварії став маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку.

Нагадаємо, аварія з українським автобусом, який виконував рейс Познань-Херсон, сталася у ніч на 6 березня на автостраді А4. 

57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв. Загинули 5 людей, 26 пасажирів були госпіталізовані, серед них четверо - у важкому стані.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТППольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: