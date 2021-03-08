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ДТП у Польщі: 9 українців перебувають у важкому стані

Понеділок, 8 березня 2021, 11:46

Дев'ять громадян України, які потрапили у ДТП в Польщі під час подорожі автобусом, перебувають у важкому стані в лікарнях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 8 березня, за інформацією МЗС України, в лікувальних закладах перебуває 24 особи (з них 9 у тяжкому стані)", - йдеться в повідомленні.

У неділю прокуратура Польщі висунула звинувачення одному з водіїв українського автобуса, який зазнав аварії у Підкарпатському воєводстві.

Прокуратура звинувачує 48-річного Володимира К. у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті, що призвело до смерті людей. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Водій перебуває у лікарні, де його вже допитали. За даними слідства, ймовірною причиною аварії став маневр, коли водій вирішив з'їхати на місце стоянки і відпочинку.

Нагадаємо, аварія з українським автобусом, який виконував рейс Познань-Херсон, сталася у ніч на 6 березня на автостраді А4. 

57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв. Загинули 5 людей, 26 пасажирів були госпіталізовані, серед них четверо - у важкому стані.

Теми: ДТППольща


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