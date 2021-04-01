Головні новини середи і ночі: столичний локдаун, відмова Росії повернутися до “тиші”

З 5 квітня в столиці посилюють карантинні обмеження, РФ відмовилася повернутися до режиму припинення вогню з 1 квітня – актуальні новини 31 березня.

Про посилення карантину в Києві

З 5 квітня у столиці не будуть працювати школи та дитячі садочки, а в громадському транспорті необхідно буде використовувати спеціальні перепустки - про це заявив столичний мер Віталій Кличко.

Обмеження діятимуть щонайменше до 16 квітня.

Про Росію

Росія в ТКГ відмовилася повернутися до режиму "тиші" з 1 квітня.

Повідомлялося, що засідання ТКГ розпочалось із пропозиції голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука забезпечити з 00.00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню.

Цю пропозицію підтримали спецпредставник глави ОБСЄ пані Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки глава СММ ОБСЄ Халіт Чевік.

Пропозиція ані Кравчука, ані ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делагації.

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