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В районі ООС провели навчання танкових резервів

Четвер, 1 квітня 2021, 16:32
В районі ООС провели навчання танкових резервів
Тут і далі фото з Facebook ООС

У механізованій бригаді імені князя Романа Великого, яка виконує завдання за призначенням на Луганщині, пройшли навчання танкових резервів.

Джерело: пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "За легендою навчань, ворог прорвав оборону, а піхотинці змушені були відступити. Танкісти по тривозі отримали наказ здійснити марш в район очікування з подальшим виходом на вогневі рубежі. Під час розвідки боєм, панцирники визначили головні сили противника та змусили його виявити себе. Коли противник викрив себе, в бій вступили основні сили танкового резерву". 

 

Деталі: Зазначається, що умовний ворог не здавався й здійснював ураження артилерією. А танкісти щоразу отримували нові команди про зміну обстановки і в умовах бою блискавично реагували.

У результаті танкісти під димовою завісою відійшли, перегрупувались і контратакували ворога з іншого флангу, де наступ був найменш очікуваний. 

 

Поки тривав бій, від удару з неба танкістів прикривали зенітники.

Зазначається, що злагодженого потужного вогневого натиску українських сил ворог не витримав.   

 

За словами керівника занять, вони постійно підтримують бойову готовність підрозділу, тренують  особовий склад діяти в реальній бойовій обстановці і практикують проведення занять на незнайомій місцевості. 

 

В пресцентрі ООС наголосили, що танкові підрозділи відповідно до Мінських домовленостей відведені від лінії зіткнення та участі в бойових діях не беруть вже тривалий час.

Також повідомляється, що танкісти зазначеної бригади тричі ставали кращим танковим підрозділом України і двічі захищали честь України на міжнародних танкових змаганнях.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіЛуганська область
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