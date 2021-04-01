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Новини 1 квітня: реакція США на загострення на Донбасі, ситуація на окрузі №87

Четвер, 1 квітня 2021, 21:10
Новини 1 квітня: реакція США на загострення на Донбасі, ситуація на окрузі №87

Війська США прийшли в повну боєготовність через події на Донбасі, "Слуга народу" Тищенко зчинив бучу на 87 окрузі, де балотується Вірастюк, — актуальні новини 1 квітня.

Про реакцію США на загострення на Донбасі

Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Аташе з питань оборони США, Канади, Великої Британії поспілкувалися з міністром оборони України Андрієм Тараном та його заступниками Анатолієм Петренком та Олександром Поліщуком.

За інформацією ГУР МО України, Російська Федерація завершує підготовку комплексу заходів, який має на меті спонукання нашої держави на військову відповідь на ворожі дії окупантів на лінії зіткнення сторін на сході України.

Водночас Зеленський заявляє, що Україна продовжить прагнути припинення вогню на сході.

Про ситуацію на окрузі №87

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко, який приїхав із групою нардепів на 87-й округ, чіплявся до журналістів і до кандидата в нардепи від "За майбутнє" Олександра Шевченка, домігся його видалення з окружкому. 

Згодом приміщення окружної виборчої комісії № 87 у Надвірній на Франківщині оточили спецпризначенці.

На окрузі №87 вже пораховано майже 90% бюлетенів, лідерами перегонів є представник "Слуги народу" Василь Вірастюк і Олександр Шевченко з "За майбутнє", між ними різниця складає менш як 900 голосів.

Про інші важливі новини

Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 46% опитаних, не довіряють – 51%.

Рада національної безпеки та оборони проведе засідання 2 квітня.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська у своїй декларації вказала, що у них разом із чоловіком вкрали 30 тисяч доларів та 10 тисяч євро.

Карантинні обмеження в столиці можуть продовжити і після 16 квітня, якщо ситуація із захворюваністю не буде покращуватись.

З 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок збільшується до 60 років - це останнє підвищення віку у рамках змін, ухвалених у 2011 році. Окрім того, з 1 квітня Пенсійний фонд проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам.

У Тбілісі в середу ввечері спалахнув протест через приїзд російського телеведучого Владіміра Познера, який збирався відзначити там день народження.

Міська влада Києва дозволила підвищення швидкості руху до 80 км/год на 7 вулицях столиці.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасвійнавибори
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