Порошенко про розмову Зеленського з Байденом: "Вакцина" від російського агресора
П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав розмову свого наступника Володимира Зеленським з американським лідером Джо Байденом дуже вчасною та вагомою в умовах можливої ескалації російської агресії.
Джерело: Порошенко у Facebook
Пряма мова Порошенка: "Зі свого досвіду тривалих розмов із Джо Байденом — від складних до приємних — не мав жодних сумнівів, що як президент США він був, є і завжди залишатиметься твердим та принциповим у своїй підтримці України.
Його контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу.
Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну "вакцину" від російського агресора.
А українська влада — чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи, забезпечення демократичного розвитку України на засадах політичної конкуренції, а не інструменталізації владних впливів.
Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні.
Попереду багато роботи, в якій ключовими залишатимуться наша незламна єдність і солідарність!".
Що було раніше: Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Водночас президент країни-агресора Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.
Передісторія:
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