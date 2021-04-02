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Порошенко про розмову Зеленського з Байденом: "Вакцина" від російського агресора

П'ятниця, 2 квітня 2021, 20:20
Порошенко про розмову Зеленського з Байденом: Вакцина від російського агресора

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав розмову свого наступника Володимира Зеленським з американським лідером Джо Байденом дуже вчасною та вагомою в умовах можливої ескалації російської агресії.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Зі свого досвіду тривалих розмов із Джо Байденом — від складних до приємних — не мав жодних сумнівів, що як президент США він був, є і завжди залишатиметься твердим та принциповим у своїй підтримці України.

Його контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу.

Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну "вакцину" від російського агресора.

А українська влада — чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи, забезпечення демократичного розвитку України на засадах політичної конкуренції, а не інструменталізації владних впливів.

Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні.

Попереду багато роботи, в якій ключовими залишатимуться наша незламна єдність і солідарність!".

Що було раніше: Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас президент країни-агресора Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.

Передісторія:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною– у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовністьнайвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглибУкраїни.
  • США пообіцяли "не залишати Україну наодинці"у разі ескалації російської агресії

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗеленськийБайден
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