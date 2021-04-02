Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко про розмову Зеленського з Байденом: "Вакцина" від російського агресора

П'ятниця, 2 квітня 2021, 20:20

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко назвав розмову свого наступника Володимира Зеленським з американським лідером Джо Байденом дуже вчасною та вагомою в умовах можливої ескалації російської агресії.

Джерело: Порошенко у Facebook

Пряма мова Порошенка: "Зі свого досвіду тривалих розмов із Джо Байденом — від складних до приємних — не мав жодних сумнівів, що як президент США він був, є і завжди залишатиметься твердим та принциповим у своїй підтримці України.

Його контакт із президентом Зеленським — дуже на часі. Російський агресор не соромиться грати м‘язами на наших кордонах. У Кремлі продовжують розігрувати карту української капітуляції. Путін збільшує ставки і, певне, розраховував на близьку перемогу.

Тепер, коли в гру увійшов давній друг України, найбільш досвідчений і обізнаний в українських справах глава Білого дому, українська боротьба отримала таку необхідну і вчасну "вакцину" від російського агресора.

А українська влада — чіткі та зрозумілі сигнали щодо очікувань на шляху необхідних реформ. Передусім у сфері боротьби з корупцією, верховенства права, справжньої судової реформи, забезпечення демократичного розвитку України на засадах політичної конкуренції, а не інструменталізації владних впливів.

Трагічний контекст першої телефонної розмови, пов’язаний із тривожним розвитком безпекової ситуації у протидії російській агресії, не підміняє вагомого значення контакту Вашингтону з Києвом на найвищому рівні.

Попереду багато роботи, в якій ключовими залишатимуться наша незламна єдність і солідарність!".

Що було раніше: Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас президент країни-агресора Володимир Путін зателефонував Олександру Лукашенку, з яким обговорювали зовнішні загрози "з західного напрямку" і про взаємодію в сфері пропаганди.

Передісторія:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною– у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовністьнайвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглибУкраїни.
  • США пообіцяли "не залишати Україну наодинці"у разі ескалації російської агресії

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийБайден


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 2 квітня: розмова Байдена з Зеленським, агресія РФ

списокВ РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції

Порошенко про розмову Зеленського з Байденом: "Вакцина" від російського агресора

Зеленський: Ввели санкції проти топ-10 української контрабанди

Поки Байден розмовляв із Зеленським, Путін подзвонив Лукашенку

Білий дім розповів, про що Байден говорив із Зеленським

Усі новини...
Порошенко
Порошенко витратив на захист в судах понад 30 млн – декларація
Порошенко позивається до Геращенка через звинувачення у причетності до подій під ОП
Кругообіг "зради"
Останні новини
21:59
Новини економіки: "труба Медведчука", нацфонд інвестицій
21:44
Ситуацію в сфері охорони здоров'я і питання вакцинації винесуть на РНБО - джерело
21:37
фотоНаїзд авто і постріли біля Капітолію в США: поранені 3 людини, зокрема поліцейські
21:25
Новини 2 квітня: розмова Байдена з Зеленським, агресія РФ
21:13
"Ваше дело – труба": Зеленський пригрозив причетним до "диверсії" на стратегічному нафтопроводі
20:58
Капітолій США заблокували через повідомлення про постріли
20:50
Зеленський запевнив Байдена, що боротиметься з олігархами
20:27
списокВ РНБО назвали топ-10 контрабандистів, проти яких ввели санкції
20:20
Порошенко про розмову Зеленського з Байденом: "Вакцина" від російського агресора
20:02
Чорноморський флот в окупованому Криму відпрацює наступальні дії
Усі новини...