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Війни з Україною можна уникнути – Лавров

Середа, 28 квітня 2021, 09:41

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що повномасштабної війни Росії з Україною можна і потрібно уникнути.

Джерело: Лавров в інтерв'ю "РИА Новости"

Пряма мова: "Якщо це залежить від нас і від ополченців (терористичні угруповання "ДНР" і "ЛНР" – ред.), наскільки ми можемо розуміти їх принципові підходи, то війни можна і потрібно уникнути".

Деталі: У той же час Лавров зазначив, що не може відповідати за Україну і її лідера Володимира Зеленського.

За його словами, "за зовнішніми ознаками" головне для Зеленського "утриматися при владі, і він готовий платити будь-яку ціну, включаючи потурання неонацистам і ультрарадикалам, які продовжують оголошувати ополченців Донбасу терористами".

Теми: РосіяУкраїнаЛавров


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