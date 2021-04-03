У Сумах заборонили ходити в парки і на спортмайданчики

У Сумах від 3 квітня на період дії "червоної зони" вводяться ще більш суворі обмеження.

Джерело: Сумська міськрада

Деталі: Виконавчий комітет на позачерговому засіданні 2 квітня ухвалив рішення про додаткові невідкладні обмежувальні заходи для боротьби з COVID-19.

Начальник правового управління Олег Чайченко повідомив, що встановлені виконкомом додаткові обмеження діятимуть у період дії на території "червоної" зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення може бути продовжено.

Зокрема, в місті заборонено відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи.

Не дозволяється вихід із приміщень (помешкань) та знаходження на територіях загального користування без вдягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Забороняється відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.

Супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.

Працівникам поліції та ДСНС доручено, зокрема, організувати оповіщення та інформування населення про запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи з використанням спеціалізованої техніки з гучномовцями.