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У Сумах заборонили ходити в парки і на спортмайданчики

Субота, 3 квітня 2021, 15:49

У Сумах від 3 квітня на період дії "червоної зони" вводяться ще більш суворі обмеження.

Джерело: Сумська міськрада

Деталі: Виконавчий комітет на позачерговому засіданні 2 квітня ухвалив рішення про додаткові невідкладні обмежувальні заходи для боротьби з COVID-19.

Начальник правового управління Олег Чайченко повідомив, що встановлені виконкомом додаткові обмеження діятимуть у період дії на території "червоної" зони (з 3 по 11 квітня). Якщо ситуація не покращиться, строк дії рішення може бути продовжено.

  • Зокрема, в місті заборонено відвідування місць відпочинку (парків, спортивних майданчиків, прибережних смуг тощо) з метою відпочинку та скупчення людей у громадських місцях понад три особи.
  • Не дозволяється вихід із приміщень (помешкань) та знаходження на територіях загального користування без вдягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
  • Забороняється відвідування всіх закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти (передбачається робота чергових груп для дітей, в яких батьки працюють) і позашкільної освіти спортивного профілю, вихованці яких є учасниками спортивних заходів, внесених до Єдиного календарного плану спортивно-масових заходів України.
  • Супермаркетам дозволяється працювати за умов забезпечення функціонування всіх касових апаратів у торговельних залах.

Працівникам поліції та ДСНС доручено, зокрема, організувати оповіщення та інформування населення про запроваджені обмежувальні протиепідемічні заходи з використанням спеціалізованої техніки з гучномовцями.

Українська правда
Теми: Сумикарантин


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