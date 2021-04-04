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"ЄС із вами": Боррель запевнив Україну в підтримці

Неділя, 4 квітня 2021, 22:06
ЄС із вами: Боррель запевнив Україну в підтримці

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку ЄС на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Джерело: Кулеба у Twitter, Боррель у Twitter

Деталі: Міністр також повідомив, що Боррель запросив його взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, що відбудеться 19 квітня.

Дослівно: "Ключова тема розмови з Жозепом Боррелем — загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами" — так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня".

Більше деталей: Пізніше про розмову повідомив сам Боррель. Він зазначив, що з серйозною стурбованістю стежить за російською військовою активністю навколо України.

Глава дипломатії ЄС також запевнив у непохитній підтримці Євросоюзом суверенітету і територіальної цілісності України.

Передісторія:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.
  • США пообіцяли "не залишати Україну наодинці" у разі ескалації російської агресії.
  • На тлі цього напруження президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Українська правда

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Теми: ЄСМЗСКулеба Дмитро
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