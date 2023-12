"ЄС із вами": Боррель запевнив Україну в підтримці

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу в підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку ЄС на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Джерело: Кулеба у Twitter, Боррель у Twitter

Деталі: Міністр також повідомив, що Боррель запросив його взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, що відбудеться 19 квітня.

Дослівно: "Ключова тема розмови з Жозепом Боррелем — загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами" — так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та запросив мене взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня".

Більше деталей: Пізніше про розмову повідомив сам Боррель. Він зазначив, що з серйозною стурбованістю стежить за російською військовою активністю навколо України.

Talked to Ukraine Foreign Minister @DmytroKuleba. Following with severe concern the Russian military activity surrounding Ukraine.



Unwavering EU support for🇺🇦 sovereignty & territorial integrity. Will further discuss with @DmytroKuleba and EU Foreign Ministers at next FAC.