Новини 5 квітня: колапс у столиці через локдаун, вивезення судді Чауса в Україну

Київ паралізували затори, Викраденого суддю Чауса вивезли в Україну, одного з нападників затримали – МВС Молдови, — актуальні новини 5 квітня.

Про колапс у столиці через локдаун

Вранці 5 квітня столиця зупинилась у багатокілометрових заторах після того, як міська влада дозволила користуватись громадським транспортом лише окремим категоріям громадян і лише за наявності спецперепусток.

В Офісі президента заявили, що влада Києва не виконала належним чином задачу щодо надання спецперепусток у транспорт працівникам підприємств критичної інфраструктури – низка людей, зокрема й лікарів, залишилися без допуску.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що поліція фіксує, в тому числі й завдяки небайдужим громадянам, усі порушення роботи в період локдауну.

Про вивезення судді Чауса в Україну

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземці, вони вже перетнули кордон з Україною.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа, який в 2016 році втік з України в Молдову і якого Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

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