Зеленський закликав Велику Британію посилити присутність в регіоні через РФ
Президент України Володимир Зеленський у розмові із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсом закликав Лондон посилити присутність у регіоні та збільшити санкції проти Росії через стягування військ до українського кордону.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зеленський розповів Джонсону про загостренні на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.
"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі", – сказав український президент.
Окрім Великої Британії, Зеленський також закликав і інших членів НАТО посилити присутність та тиск на Росію.
Президент запросив керівника британського уряду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року.
Нагадаємо:
- 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
- Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри загострення на Донбасі й активізацію російських військ біля українського кордону, Україна продовжить прагнути припинення вогню на сході.