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Зеленський закликав Велику Британію посилити присутність в регіоні через РФ

Понеділок, 5 квітня 2021, 22:24
Зеленський закликав Велику Британію посилити присутність в регіоні через РФ

Президент України Володимир Зеленський у розмові із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсом закликав Лондон посилити присутність у регіоні та збільшити санкції проти Росії через стягування військ до українського кордону. 

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Зеленський розповів Джонсону про загостренні на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі", – сказав український президент.

Окрім Великої Британії, Зеленський також закликав і інших членів НАТО посилити присутність та тиск на Росію. 

Президент запросив керівника британського уряду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року. 

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри загострення на Донбасі й активізацію російських військ біля українського кордону, Україна продовжить прагнути припинення вогню на сході.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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