Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський закликав Велику Британію посилити присутність в регіоні через РФ

Понеділок, 5 квітня 2021, 22:24

Президент України Володимир Зеленський у розмові із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсом закликав Лондон посилити присутність у регіоні та збільшити санкції проти Росії через стягування військ до українського кордону. 

Джерело: Офіс президента 

Деталі: Зеленський розповів Джонсону про загостренні на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі", – сказав український президент.

Окрім Великої Британії, Зеленський також закликав і інших членів НАТО посилити присутність та тиск на Росію. 

Президент запросив керівника британського уряду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року. 

Нагадаємо:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри загострення на Донбасі й активізацію російських військ біля українського кордону, Україна продовжить прагнути припинення вогню на сході.

Українська правда
Теми: ЗеленськийВелика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Окупанти на Донбасі вбили другого за добу бійця ЗСУ

Російські окупанти вбили українського військового біля Авдіївки 

США підтримують Україну перед обличчям залякувань Росії – Держдеп

Аваков погодив майже півмільйона допомоги керівникам Нацполіції – ЗМІ

Новини 5 квітня: колапс у столиці через локдаун, вивезення судді Чауса в Україну

Проросійські сили розгорнули кампанію проти українських дипломатів у Латвії – посольство

Усі новини...
Зеленський
Байден справді заявив Зеленському про "захоплення його лідерством" - джерела
Байден у розмові з Зеленським натякнув, чому Україна досі не в НАТО
Українські поліцейські поїдуть охороняти ЧС з футболу у Катарі в 2022 році - Зеленський
Останні новини
06:28
У Дніпрі померла породілля з підтвердженим COVID-19
05:37
Україна 3-я в Європі за поширенням коронавірусу
04:28
10 років суду: Google виграв справу про використання Java
03:31
США вводять санкції проти Туреччини за угоди з Росією
02:50
У Нігерії бойовики штурмували тюрму, втекли майже 2 тисячі в’язнів
02:12
Окупанти на Донбасі вбили другого за добу бійця ЗСУ
01:59
Скандальний продюсер Вайнштейн оскаржує вирок у справі про зґвалтування
01:17
Під час Великодніх свят у США стався новий "стрибок" COVID-19 – Reuters
00:29
На Закарпатті відновлюють пасажирські перевезення
23:53
Через "замінування" ТРЦ Харкова довелось евакуювати 2,5 тисяч осіб
Усі новини...