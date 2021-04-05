Зеленський закликав Велику Британію посилити присутність в регіоні через РФ

Президент України Володимир Зеленський у розмові із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсом закликав Лондон посилити присутність у регіоні та збільшити санкції проти Росії через стягування військ до українського кордону.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський розповів Джонсону про загостренні на Донбасі, нарощування російського військового контингенту біля українсько-російського кордону та намагання Росії зірвати реалізацію Мінських домовленостей.

"Останні дії Росії кидають серйозний виклик безпеці України, країнам – членам НАТО та всій Європі", – сказав український президент.

Окрім Великої Британії, Зеленський також закликав і інших членів НАТО посилити присутність та тиск на Росію.

Президент запросив керівника британського уряду взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня 2021 року.

Нагадаємо: