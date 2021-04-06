У Дніпрі померла породілля з підтвердженим COVID-19

28-річна породілля, в якої підтвердили COVID-19, померла в лікарні у Дніпрі.

Джерело: Суспільне, яке цитує гендиректора лікарні імені Мечникова Сергія Риженка

Пряма мова: "Важко переносять (коронавірус, – ред.) вагітні жінки, бо, як правило, майбутня дитина підпирає діафрагму, легені зменшуються, утворюються застійні процеси.

Ми бачимо, що жінки з важкими пневмоніями, котрі до останнього залишаються вдома, надходять у лікарню Мечникова у вкрай важкому стані.

Врятувати й жінку, і дитину стає дуже важко".

Деталі: За його даними, жінка, яка померла, мала 90% ураження легень.

Лікар розповів, що їй зробили кесарів розтин, після чого вона три тижні перебувала у реанімації, на апараті штучної вентиляції легень.

У закладі ще шестеро породіль перебувають у тяжкому стані, у них від 60% до 90% ураження легень.

При тому їхні діти народилися здоровими.

Передісторія:

У COVID-відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі наприкінці березня перебували у тяжкому та вкрай тяжкому стані 110 пацієнтів.

Нагадаємо: У Маріуполі Донецької області помер 2-місячний хлопчик, який мав патології новонародженого і заразився коронавірусом.