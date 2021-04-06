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7 обстрілів і двоє убитих бійців Об’єднаних сил за добу на сході України

Вівторок, 6 квітня 2021, 08:15

Протягом минулої доби, 5 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, загинули двоє українських бійців.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7-му ранку 6 квітня 

Деталі: У понеділок в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населених пунктів Авдіївка, Лебединське та Водяне, що на Приазов’ї, бойовики здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Золоте-4  загарбники обстрілювали українські позиції із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали кульові поранення, несумісні з життям.

Раніше повідомлялося, що 5 квітня біля Авдіївки загинув український військовослужбовець, а потім біля Золотого-4 ще один боєць отримав смертельне кульове поранення.

Командування ОС заявляє, що на обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.  

Станом на 7 годину ранку, 6 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Теми: ООСбойові діїДонбасвійнаармія


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