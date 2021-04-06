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РНБО готує рішення про ключові кроки на шляху України в НАТО - віцепрем'єрка

Вівторок, 6 квітня 2021, 15:33
РНБО готує рішення про ключові кроки на шляху України в НАТО - віцепрем'єрка

Рішення Ради національної безпеки і оборони про ключові заходи на шляху інтеграції України в НАТО готується в цей час.

Джерело: віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на онлайн-конференції у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Зараз готується спеціальне рішення Ради національної безпеки і оборони, пов'язане з визначенням ключових заходів, необхідних для посилення наших євроатлантичних прагнень і посилення наших внутрішньої роботи в цьому напрямку".

Деталі: За словами Стефанішиної, одним із елементів цього рішення буде формування в цілому національної системи переходу на стандарти НАТО.

"Адже мова йде не тільки про питання, які відносяться до Міністерства оборони. Це питання і безпеки інформації, і служб внутрішньої безпеки, інших структур, в цілому сектора безпеки і оборони, які стосуються або відповідальні за впровадження стандартів НАТО", - вказала Стефанішина.

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОНАТО
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