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Кулеба пояснив Лаврову, кого можуть привести до тями Франція та Німеччина

Вівторок, 6 квітня 2021, 15:53

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову, який поскаржився, що не бачить спроб Франції та Німеччини "привести Україну до тями" у зв’язку з загостренням ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на слова Лаврова, Кулеба заявив у своєму Twitter, що міжнародні партнери України бачать, кого насправді треба приводити до тями.

"Останній тиждень показав: усі партнери України чудово бачать, що до тями треба приводити РФ.  Вони вже це роблять", - написав Кулеба. 

За словами глави МЗС, міжнародні партнери, навпаки, відзначають позитивно виваженість України, тому "спроба РФ нав’язати Україні образ "агресора" вже провалилася".

Лавров поскаржився, що, "на жаль, кожного разу, коли зустрічається "нормандський формат" на рівні лідерів, або представників, або співробітників МЗС, ми не бачимо енергійних спроб з боку наших французьких і німецьких колег, щоб привести до тями українську сторону".

Як повідомлялося, речник Держдепу США Нед Прайс заявив, що Вашингтон звернувся до Москви з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у розмові з президентом Володимиром Зеленським висловив стурбованість російською військовою активністю біля кордонів та запевнив його у підтримці.

Теми: НімеччинаФранціяКулеба ДмитроМЗСРосія


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