Поліція пройшлась рейдами по поїздах і вокзалах: шукали порушників карантину
На вокзалах та на борту поїздів поліція і працівники Укрзалізниці провели спеціальні рейди, щоб перевірити дотримання пасажирами карантинних вимог.
Джерело: повідомлення Укрзалізниці
Дослівно: "Під час рейдів було проінспектовано поїзди №142 Бахмут-Львів, Інтерсіті+ №724 Київ-Харків, а також експрес №831 Бориспіль-Київ.
Правоохоронці обмежилися складанням лише одного протоколу про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі, якій відмовлявся від носіння маски, але попередили понад 20 пасажирів у вагонах, маски яких були вдягнені неправильно".
Деталі: В Укрзалізниця заявили, що посилять контроль за дотриманням маскового режиму, як і інформування пасажирів про небезпеку Covid-19 на табло та екранах вокзалів, аудіо сповіщеннями та у вагонах.
Практику перевірочних рейдів планують продовжити.
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