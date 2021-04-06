Поліція пройшлась рейдами по поїздах і вокзалах: шукали порушників карантину

На вокзалах та на борту поїздів поліція і працівники Укрзалізниці провели спеціальні рейди, щоб перевірити дотримання пасажирами карантинних вимог.

Джерело: повідомлення Укрзалізниці

Дослівно: "Під час рейдів було проінспектовано поїзди №142 Бахмут-Львів, Інтерсіті+ №724 Київ-Харків, а також експрес №831 Бориспіль-Київ.

Правоохоронці обмежилися складанням лише одного протоколу про адміністративне порушення для пасажира на вокзалі, якій відмовлявся від носіння маски, але попередили понад 20 пасажирів у вагонах, маски яких були вдягнені неправильно".

Деталі: В Укрзалізниця заявили, що посилять контроль за дотриманням маскового режиму, як і інформування пасажирів про небезпеку Covid-19 на табло та екранах вокзалів, аудіо сповіщеннями та у вагонах.

Практику перевірочних рейдів планують продовжити.

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