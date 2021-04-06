Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними вибори на окрузі, де переміг Вірастюк

Вівторок, 6 квітня 2021, 17:20

Івано-Франківська обласна рада звернулася до керівництва держави та Центральної виборчої комісії з вимогою визнати недійсними вибори на 87 окрузі, де переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. 

Джерело: повідомлення на сайті облради

Дослівно: "Визнати вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87, проведені 28 березня 2021 року, недійсними та оголосити повторні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87".

Деталі: Депутати просять відреагувати на порушення президента Володимира Зеленського, голову ВРУ Дмитра Разумкова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову СБУ Івана Баканова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, в.о. директора ДБР Олексія Сухачова та Центральну виборчу комісію. 

Зміст звернення полягає в тому, що під час проведення та встановлення результатів виборів на окрузі були зафіксовані порушення.

Саме тому облрада закликає керівництво держави "виконати належним чином конституційні обов’язки і власні обіцянки, забезпечивши верховенство права, дотримання прав і свобод виборців".

Окрім того, депутати вимагають об’єктивного розслідування фактів порушення під час виборчого процесу, дати належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ, який розташовувався у приміщенні ОВК. 

Серед вимог облради також є розслідування фактів незаконного проникнення у приміщення ОВК та притягнення до відповідальності осіб, які викрали виборчу документацію.Також депутати просять перевірити на наявність ознак кримінального правопорушення в діях нардепів, які перебували у приміщенні ОВК. 

Рішення про звернення підтримали 55 обранців. 

Що передувало: Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах. 

Передісторія:

  • У неділю 4 квітня на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
  • Вибори супроводжувалися скандалами. Зокрема, після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
  • У більшості випадків суд відмовляється визнавати протиправним рішення ОВК про перерахунок голосів на окрузі № 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда
Теми: вибориІвано-Франківська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стрілянину в потязі влаштували військові Держспецзв’язку - призначено розслідування

На Донеччині 6 квітня загинули ще двоє українських воїнів

Кулеба пояснив Лаврову, кого можуть привести до тями Франція та Німеччина

У Кремлі кажуть, що вступ України до НАТО "погіршить ситуацію" на Донбасі

Антикорупційники пояснили, на чому викрили брата Вовка

Зеленський: НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі

Усі новини...
вибори
Добкін почав дочасну агітацію на виборах мера Харкова
ЦВК не визнає вибори на окрузі Вірастюка дійсними без рішення судів
Суд переважно не визнає протиправним перерахунок голосів на окрузі № 87
Останні новини
18:52
Зеленський попросив Трюдо допомогти Україні отримати ПДЧ в НАТО
18:45
Закриття міжбанку: гривня зміцнилась до долара
18:37
Суддя Вовк каже, що звик до тиску НАБУ, а його брата використовує "ганебний корупціонер"
18:32
Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримує Росія
18:24
Президент Литви спрогнозував, коли Україна може отримати членство в ЄС
18:15
Ймовірна змова на ринку цукру: "Астарта" прокоментувала розслідування АМКУ
18:01
Чаус до викрадення хотів повернутись в Україну – ЗМІ
17:54
Росія почала масштабну перевірку боєготовності своїх військ
17:49
Новий рейтинг Forbes: лідирує Безос, найбагатший серед українців – Ахметов
17:47
Фракція Меркель в Бундестазі засудила "брязкання" Путіна на кордоні з Україною
Усі новини...