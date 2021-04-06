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Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними вибори на окрузі, де переміг Вірастюк

Вівторок, 6 квітня 2021, 17:20
Івано-Франківська облрада вимагає визнати недійсними вибори на окрузі, де переміг Вірастюк

Івано-Франківська обласна рада звернулася до керівництва держави та Центральної виборчої комісії з вимогою визнати недійсними вибори на 87 окрузі, де переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. 

Джерело: повідомлення на сайті облради

Дослівно: "Визнати вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87, проведені 28 березня 2021 року, недійсними та оголосити повторні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87".

Деталі: Депутати просять відреагувати на порушення президента Володимира Зеленського, голову ВРУ Дмитра Разумкова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голову СБУ Івана Баканова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, в.о. директора ДБР Олексія Сухачова та Центральну виборчу комісію. 

Зміст звернення полягає в тому, що під час проведення та встановлення результатів виборів на окрузі були зафіксовані порушення.

Саме тому облрада закликає керівництво держави "виконати належним чином конституційні обов’язки і власні обіцянки, забезпечивши верховенство права, дотримання прав і свобод виборців".

Окрім того, депутати вимагають об’єктивного розслідування фактів порушення під час виборчого процесу, дати належну правову оцінку діям спецпідрозділу СБУ, який розташовувався у приміщенні ОВК. 

Серед вимог облради також є розслідування фактів незаконного проникнення у приміщення ОВК та притягнення до відповідальності осіб, які викрали виборчу документацію.Також депутати просять перевірити на наявність ознак кримінального правопорушення в діях нардепів, які перебували у приміщенні ОВК. 

Рішення про звернення підтримали 55 обранців. 

Що передувало: Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та очікує на рішення судів у справах. 

Передісторія:

  • У неділю 4 квітня на окрузі №87 в Івано-Франківській області завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.
  • Вибори супроводжувалися скандалами. Зокрема, після закінчення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів. Комісія обрала нових голову і трьох членів.
  • У більшості випадків суд відмовляється визнавати протиправним рішення ОВК про перерахунок голосів на окрузі № 87 на Івано-Франківщині.

Українська правда

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Теми: вибориІвано-Франківська область
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