Назвали ім’я військового, якого в понеділок вбив ворожий снайпер

Внаслідок обстрілу позицій українських захисників 5 квітня від снайперського вогню поблизу населеного пункту Спартак Донецької області загинув військовий з Черкаської області Владислав Мороз.

Джерело: перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко у Facebook

Пряма мова Сущенка: "На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав Мороз.

Влад виконував виконання бойове завдання, служив за контрактом.

5 квітня внаслідок обстрілу позицій українських захисників від снайперського вогню загинув від кульового поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області".

На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав... Опубліковано Романом Сущенком Вівторок, 6 квітня 2021 р.

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