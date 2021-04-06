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Назвали ім’я військового, якого в понеділок вбив ворожий снайпер

Вівторок, 6 квітня 2021, 17:21

Внаслідок обстрілу позицій українських захисників 5 квітня від снайперського вогню поблизу населеного пункту Спартак Донецької області загинув військовий з Черкаської області Владислав Мороз.

Джерело: перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко у Facebook

Пряма мова Сущенка: "На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав Мороз.

Влад виконував виконання бойове завдання, служив за контрактом.

5 квітня внаслідок обстрілу позицій українських захисників від снайперського вогню загинув від кульового поранення поблизу населеного пункту Спартак Ясинуватського району Донецької області".

На фронті загинув ще один наш земляк, військовий з Монастирищини (Черкаська область, село Халаїдове) Владислав...

Опубліковано Романом Сущенком Вівторок, 6 квітня 2021 р.

Нагадаємо:

  • Внаслідок ворожого обстрілу біля Авдіївки 5 квітня загинув український військовослужбовець.
  • Також через порушення тиші біля Золотого-4 військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав 5 квітня смертельне кульове поранення молодший сержант Віктор Гелебрант.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійнаЧеркаська область


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