Чаус до викрадення хотів повернутись в Україну – ЗМІ

Скандальний український суддя Микола Чаус, який втік до Молдови та якого на днях викрали, начебто мав намір повернутись до України, про що він повідомляв суд.

Джерело: документ, підписаний Чаусом, у розпорядженні hromadske

Дослівно: "Не дивлячись на всі маніпуляції, за наявності в Україні порядного та кваліфікованого адвоката, який буде захищати мої інтереси, я готовий добровільно, в короткі терміни повернутися до Києва та спростувати всі сфальсифіковані НАБУ докази по моєму кримінальному провадженню".

Деталі: Йдеться про лист до Дніпровського суду Києва, де Чаус раніше працював. Туди він начебто направив відповідний документ. Останній журналістам передала дружина втікача Світлана Чаус.

Лист підписаний особисто колишнім суддею.

За словами його дружини, бажання повернутись до України було незважаючи на "всі погрози та знущання з боку Сергія Лисенка". На hromadske зазначають, що йдеться про колишнього працівника прокуратури. Наразі той працює адвокатом у столиці. Лисенко підтвердив журналістам, що був у Молдові у січні цього року. Мета візиту була обговорення питання про повтору заяву про політичний притулок для Чауса. Проте він заперечив будь-який тиск на екссуддю.

Світлана Чаус вважає причиною викрадення чоловіка саме його бажання повернутись додому.

"Увесь цей період – чотири роки й шість місяців – я був фактично позбавлений можливості представляти свої права в Україні, а якщо і з’являлися фахівці, які називали себе "адвокатами", то ніяких фактичних дій щодо захисту моїх інтересів у кримінальному провадженні не здійснювалося, відкрито ігнорувалася моя позиція", – написав у листі скандальний суддя.

Він також звертався до колишніх колег з проханням надати йому правову допомогу. Мотивував це Чаус тим, що йому більше нема до кого звернутись.

Голова Дніпровського суду Києва Оксана Бірса підтвердила журналістам, що на пошту дійсну надходило звернення колишнього судді.

"Нам із невідомої електронної адреси надійшло повідомлення від імені Миколи Олексійовича, яке жодним чином не було посвідчено. Ця особа повідомляла: "Звертаюся до колективу, я маю намір повертатися в Україну". Але на сьогодні Микола Олексійович звільнений зі штату суду, а тому ми позбавлені можливості посприяти чи щось вчиняти", – прокоментувала Бірса.

Що передувало: Оголошеного Інтерполом в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві суддю Миколу Чауcа, який у 2016 році втік з України в Молдову, викрали.

Глава МВС Молдови Павел Войку заявив, що українського суддю Миколу Чауса, оголошеного в міжнародний розшук за підозрою у хабарництві, викрали іноземці, вони вже перетнули кордон з Україною.

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