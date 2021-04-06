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Президент Литви спрогнозував, коли Україна може отримати членство в ЄС

Вівторок, 6 квітня 2021, 18:24

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україна має шанси отримати членство у ЄС не раніше, ніж через 10 років, але й швидше, ніж через 30 років.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі. 

На запитання про те, чи може Україна стати членом ЄС до того, як інтерв’юер вийде на пенсію, президент відповів "Звісно ж!", спершу припустивши, що це буде приблизно через 30 років. 

Після уточнення, що йдеться про перспективу 18 років, Гітанас Науседа відповів: "Думаю, що в такий період це цілком реально зробити".

Водночас, на його думку, стати членом ЄС до його власного виходу на пенсію - через 9 років - Україна не встигає. 

Він також підтвердив, що вважає важливими для зближення України з ЄС 2025, 2027 та 2028 роки - коли у Раді ЄС головуватимуть дружні до України Польща, Литва та Латвія. 

"Коли ми отримаємо важелі головування в ЄС, це може дуже допомогти. Ми – пострадянські країни – добре розуміємо одна одну, і ми використаємо всі інструменти, які даватиме наше майбутнє головування в ЄС, щоби допомогти українським друзям досягти стратегічної мети членства", - зазначив Гітанас Науседа.

Він не дав прямої відповіді на запитання, чи можливо, що Україна у рік литовського головування отримає перспективу членства, але підкреслив, що це могло б бути дуже важливим кроком. 

"Отримання перспективи – це часом навіть важливіше, ніж остаточне досягнення мети. Бо чим чіткішою є перспектива – тим вища мотивація… І саме тому ми кажемо: важливим є надання Україні перспективи членства та дуже чіткого графіка зближення з ЄС. І це – завдання також для самого ЄС. Не лише Україна має домашнє завдання.

ЄС також має бути дуже твердим і повинен надсилати своїм асоційованим партнерам – не тільки Україні, а так само Молдові та Грузії, тобто Сакартвело, – дуже чіткі сигнали, щоби мотивувати їх рухатися вперед", - зазначив Гітанас Науседа. 

Він додав, що рух України до ЄС ймовірно буде довшим, ніж Литви - 14 років - через те, що не всі суспільні групи однаково консолідовані довкола ідеї євроінтеграції, але якщо послідовно рухатися до цієї мети - вона є досяжною. 

"Потрібно втілювати реформи. Ви вже зробили чимало – у реформуванні банківського сектора, щодо земельної реформи. Ми все це вітаємо, але зараз я вам кажу: будь ласка, не сповільнюйтеся. Бо уповільнення означатиме, що ваша стратегічна мета знову відкладена", - наголосив він. 

Повну версію інтерв'ю читайте тут: Про "Вечірній квартал", членство України в ЄС та Путіна-вбивцю: інтерв’ю президента Литви.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛитваУкраїнаЄС
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