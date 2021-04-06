Бойовики передали Україні тіло раніше зниклого бійця

6 квітня на КПВВ "Мар’їнка" українській стороні російські найманці передали тіло раніше зниклого бійця 10 Гірсько-штурмової бригади.

Джерело: 10 Гірсько-Штурмова бригада у Facebook

Деталі: Військові зазначають, що про зникнення бійця стало відомо 3 квітня. Тоді ввечері його не виявили, проте зброя була в наявності. Жодних бойових зіткнень на місці зникнення не було зафіксовано.

Зниклий, хоча і не довго служив у вказаному підрозділі, проте характеризувався позитивно, зауважень від командування не мав, був спортсменом, прихильником здорового способу життя.

Одразу після його зникнення командування розпочало пошуки. Але позитивного результату це не дало. Про факт відсутності військового повідомили відповідні служби.

Що саме могло з ним трапитись – невідомо. Проте розглядаються різні версії: від втрати орієнтування до викрадення.

Вже 6 квітня на КПВВ "Мар’їнка" представники російсько-окупаційних військ передали тіло загиблого військовослужбовця. Ім’я бійця не будуть розголошувати з етичних міркувань.

Зазначається, що кремлівські маріонетки цей час розповсюджували інформацію про те, що біля Шумів 4 квітня загинув військовий відповідної бригади. Причина – бойове зіткнення. Проте українське командування стверджує, що ця інформація не відповідає дійсності.

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