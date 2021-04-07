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Жінки становлять 60% внутрішніх переселенців – Джапарова

Середа, 7 квітня 2021, 02:40

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час віртуального саміту молодих жінок-мусульманок в рамках роботи Економічної та Соціальної Ради ООН розповіла про наслідки триваючої російської збройної агресії проти України.

Джерело: Пресслужба МЗС, яка цитує Джапарову

Пряма мова: "Жінки становлять 60% з майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб, серед них і я – представниця кримськотатарського народу.

Тому це моя особиста історія та біль, як і сотень інших кримськотатарських жінок".

Деталі: Джапарова описала і ситуацію в Криму.

Зокрема, розповіла, що затримання та ув’язнення громадян України, переважно представників кримськотатарського народу, призводить до того, що значна кількість сімей залишаються без чоловіків, діти залишаються без батьків, і тягар забезпечення цих сімей, боротьби за визволення чоловіків, лягає на плечі жінок – дружин, матерів та доньок.

Читайте також: Як в Україні живуть переселенці. Розповідаємо в цифрах

Українська правда
Теми: війнаКримпереселенці


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