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У німецьку армію почали призивати добровольців

Середа, 7 квітня 2021, 04:36

У Німеччині з'явився новий вид добровільної служби в Бундесвері – Добровольча військова служба для національної безпеки (FWD Freiwilliger Wehrdienst Heimatschutz).

Джерело: Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Багато молодих людей цікавляться Бундесвером, але не хочуть присвячувати цьому все своє життя".

Деталі: Міністр зазначила, що призовники, перші 325 молодих людей, відсьогодні розпочинають свою службу в базових навчальних підрозділах бази збройних сил та ВПС.

Нова ініціатива передбачає 7-місячну службу, з яких 3 місяці будуть присвячені інтенсивній підготовці. Отримуватимуть добровольці трохи більше ніж 1550 євро.

Після цього протягом 6 років волонтери повинні 5 місяців проходити службу як резервісти – на роботах з адміністративної допомоги, у разі стихійних лих, особливо серйозних аварій або, як це відбувається зараз, пандемії.

Спочатку щороку планується набирати 1000 зацікавлених людей.

Теми: Німеччинаармія


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