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Хорватію засипало снігом

Середа, 7 квітня 2021, 10:27

У Хорватії у вівторок та в ніч на середу пройшли сильні снігопади на більшій території країни, спричинивши проблеми на дорогах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Vecernji List.

Найсильніші снігопади були у Далмації на північному заході країни, біля узбережжя Адріатичного моря. Снігом засипало столицю Загреб, а також Спліт, Рієку та Карловац.

Через складні погодні умови на основних автострадах почалися великі затори, рух вантажівок був заборонений.

В деяких містах за кілька годин випало більше 10 сантиметрів снігу, за прогнозами синоптиків така погода ще протримається кілька днів.

 

Нагадаємо, Хорватія до 15 квітня продовжила обмеження на перетин кордону, але українці можуть відвідувати країну з туристичною метою.

Минулого тижня Хорватія дозволила в’їзд вакцинованим особамв тому числі щепленим російською і китайською вакцинами.

Теми: Хорватіяпогода


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