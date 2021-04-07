Amnesty International відзвітувала про системне порушення прав людини в Україні у 2020 році

Amnesty International оприлюднила свою традиційну щорічну доповідь про ситуацію з порушеннями прав людини в Україні й світі, в якій зазначається, що у 2020 році наша країна зіткнулася з системною кризою в галузі охорони здоров'я, зростанням звернень щодо домашнього насильства і т.д.

Джерело: ZN.ua з посиланням на пресреліз Amnesty International

Деталі: В Amnesty International зазначили, що 2020 рік став періодом системного порушення прав людини, на які держава, на жаль, не змогла належним чином відреагувати.

Організація звернула увагу на те, що обмеження, зумовлені пандемією COVID-19, не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби.

"Ситуація загострилася через нестачу засобів індивідуального захисту та достатньої кількості тестів, що перевантажило систему охорони здоров'я. До середини грудня повідомлялося, що понад 51 731 медик інфікувався COVID-19, із загальної кількості 1 055 047 підтверджених випадків зараження на той час. За даними Міністра соціальної політики, понад 300 медичних працівників і працівниць померли до 19 грудня, натомість лише 53 смерті були визнані як такі, що пов'язані з професійною діяльністю", - повідомили в організації.

Попри те, що родинам медиків пообіцяли державну компенсацію, до 12 листопада у повному обсязі її отримала лише 21 родина, а частково – 22.

Ще однією актуальною проблемою для України є недосяжність для багатьох організацій громадянського суспільства та гуманітарних організацій "території сходу України, що контролюються проросійськими сепаратистами".

Також у 2020 році мали місце непоодинокі випадки тортур та іншого жорстокого поводження зі сторони представників владних структур, зокрема щодо затриманих поліцією осіб. Так, минулого року було зафіксовано 129 кримінальних справ щодо імовірних тортур, з них у 59 випадках були висунуто підозри, 52 справи були закриті.

Минулого року поширеними були факти домашнього насильства, яке часто не отримувало ефективної реакції з боку державних органів.

В Amnesty International зауважили, що правові та інституційні ініціативи останніх років щодо боротьби із домашнім насильством часто були неналежним чином реалізовані, якщо й взагалі реалізувалися.

У Криму у 2020 році продовжувалися як суворе переслідування за правозахисну роботу та інакомислення, так і обмеження роботи ЗМІ. Окупаційна російська влада продовжувала переслідування правозахисників, зокрема членів "Кримської Солідарності", які стикалися з політично мотивованим кримінальним переслідуванням, переважно за надуманими обвинуваченнями у нібито членстві в "Хізб-ут-Тахрір". Такі переслідування супроводжувалися репресивними заходами проти етнічних кримських татар.

Нагадаємо: Держсекретар США Ентоні Блінкен представив 45 щорічну доповідь про дотримання прав людини, в якій повідомляється про зловживання і порушення в країнах світу, зокрема в Україні, в окупованих росіянами Криму і на Донбасі.