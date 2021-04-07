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Циклон залишає Україну, але буде ще прохолодно

Середа, 7 квітня 2021, 12:37
Циклон залишає Україну, але буде ще прохолодно
фото: Наталія Негрей

Найближчої доби в Україну продовжить надходити холодне повітря з північного заходу Європи і температурний фон буде не дуже високим, але опадів очікується небагато, оскільки циклон залишить територію країни.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У четвер вночі в північно-східній частині невеликий мокрий сніг, вдень місцями в західних і північних областях невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, в південних і східних областях 3-8° тепла, вдень 5-10° тепла.

У Карпатах - вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві 8 квітня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.

У п'ятницю погода буде без опадів, лише вночі в південно-східних областях невеликий мокрий сніг.

Вітер переважно північний, 3-10 м/с, на південному сході пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 5-11° тепла.

У Карпатах - без опадів; температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столиці 9 квітня - без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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