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Регулятор ЄС перевірить дотримання етичних норм при випробуваннях "Спутника V"

Середа, 7 квітня 2021, 13:21
Фото vesti.ru

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) проведе перевірку щодо дотримання міжнародних клінічних та наукових рекомендацій під час випробувань російської вакцини "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times.

Перевірка регулятора ЄС буде стосуватися дотримання стандарту "належної клінічної практики" (GCP).

GCP – міжнародний стандарт етичних норм і якості наукових досліджень, що описує правила розробки, проведення, ведення документації та звітності про дослідження, які передбачають участь людини в якості випробуваного.

Глава Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв в коментарі виданню заявив, що при випробуваннях вакцини необхідні стандарти дотримувалися.

"Ніякого тиску на учасників не було, і "Спутник V" дотримувався всіх клінічних практик", – сказав він.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що не чекатиме схвалення Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) для купівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Це питання викликало бурхливу суперечку в Словаччині, що спровокувала політичну кризу та відставку прем'єр-міністра Ігоря Матовича.

Теми: ЄСвакцинаціяРосія


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