Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Українська армія тренується відбивати напад росіян з боку Криму

Середа, 7 квітня 2021, 13:31

Українські військові взяли участь у військових навчаннях з протидії морському десанту противника на морському узбережжі біля окупованої території Крима.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці підрозділів десантно-штурмових військ взяли участь у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника на ділянці морського узбережжя".

Деталі: Військові провели навчання на межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова.

Воїни відпрацьовують питання навченості та злагодженості в умовах максимально наближених до бойових.

Цього тижня десантників підняли по тривозі та здійснили марш в район виконання завдань.

Під час тренування екіпажі вертольотів армійської авіації забезпечили вогневу підтримку десантників та відпрацювали заходи з евакуації поранених з поля бою.

Також тренування містили вправи з відпрацьовування надання домедичної допомоги постраждалим військовослужбовцям.

Українська правда
Теми: війнаКримокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Новини 9 квітня: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Усі новини...
війна
Данілов: Загострення залежить від Путіна, на захист України встануть всі
Глави МЗС України та Латвії обговорили загострення на Донбасі
Війна на Донбасі: 14 обстрілів за добу, двоє загиблих
Останні новини
01:34
Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським
00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС
00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 
23:08
Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко
22:56
Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників
22:33
На Київщині продовжили карантин
22:02
Новини економіки: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу
21:58
Глядачі зможуть відвідати матчі Євро-2020
21:36
Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій цьогоріч
Усі новини...