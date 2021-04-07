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Українська армія тренується відбивати напад росіян з боку Криму

Середа, 7 квітня 2021, 13:31

Українські військові взяли участь у військових навчаннях з протидії морському десанту противника на морському узбережжі біля окупованої території Крима.

Джерело: пресслужба Міноборони

Дослівно: "Екіпажі бойових вертольотів армійської авіації та військовослужбовці підрозділів десантно-штурмових військ взяли участь у навчаннях з протидії морському десанту умовного противника на ділянці морського узбережжя".

Деталі: Військові провели навчання на межі з тимчасово окупованою територією Кримського півострова.

Воїни відпрацьовують питання навченості та злагодженості в умовах максимально наближених до бойових.

Цього тижня десантників підняли по тривозі та здійснили марш в район виконання завдань.

Під час тренування екіпажі вертольотів армійської авіації забезпечили вогневу підтримку десантників та відпрацювали заходи з евакуації поранених з поля бою.

Також тренування містили вправи з відпрацьовування надання домедичної допомоги постраждалим військовослужбовцям.

Українська правда

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Теми: війнаКримокупація
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