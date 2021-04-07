У Польщі звинуватили режим Білорусі у переслідуванні поляків

Голова канцелярії польського прем’єра Міхал Дворчик заявив, що білоруський режим переслідує власних громадян, тільки тому що вони іншої національності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

У програмі Польського радіо керівника канцелярії прем’єр-міністра запитали, чи не є допомога польського уряду для співвітчизників у Білорусі надто малою з огляду на посилення репресій білоруської диктатури.

"Ми намагаємось максимально допомогти співвітчизникам у цій непростій ситуації", - сказав Дворчик, додавши, що це є одним із пріоритетів уряду.

"Вражає те, що диктатор з-за східного кордону мстить власним громадянам, переслідує власних громадян лише за те, що вони іншої національності, в даному випадку мова йде про польську національність", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Євросоюз закликав владу Білорусі негайно звільнити президентку Союзу поляків Білорусі Анжеліку Борис та інших політичних в’язнів.

23 березня була заарештована та засуджена до 15 днів ув'язнення новообрана голова Союзу поляків Білорусі Анжеліка Борис. 25 березня затриманий журналіст, член правління Спілки поляків Білорусі Анджей Почобут.

В офісах Спілки поляків у Білорусі по всій країні проведені обшуки. Проти керівництва Союзу поляків Білорусі було порушено нові кримінальні звинувачення, за які може бути засуджено до кількох років позбавлення волі.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький порівняв дії білоруської влади із захопленням заручників і закликав припинити переслідувати поляків, які проживають у Білорусі.