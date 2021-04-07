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У Раді з подачі ОПЗЖ хочуть узаконити "злив" справ НАБУ через Печерський суд - ЦПК

Середа, 7 квітня 2021, 15:59

Громадська організація "Центр протидії корупції" заявляє, що правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував до прийняття в першому читанні законопроєкт, який фактично дозволить фігурантам справ НАБУ оскаржувати рішення у справах топкорупції у Печерському суді, а не Вищому антикорупційному суді.

Джерело: Повідомлення ЦПК

Дослівно: "Законопроєктом пропонується уточнити, що рішення у кримінальних провадженнях в тому числі можуть бути оскаржені за місцезнаходженням органу прокуратури.

Оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура є підрозділом Генеральної прокуратури це означає, що на практиці рішення прокурорів САП та Генерального прокурора у справах НАБУ можна буде оскаржувати до Печерського суду міста Києва, бо саме в Печерському районі розташований Офіс Генпрокурора".

Деталі: В ЦПК вважають, що цей законопроєкт дозволить фігурантам розслідувань НАБУ законно обходити Антикорупційний суд. Також фігуранти справ НАБУ зможуть скеровувати клопотання у цих справах саме до Генерального прокурора, аби в подальшому звертатися саме до Печерського суду, а не Антикорупційного.

Це може стосуватися, наприклад, зміни підслідності (щоб забрати справу у НАБУ).

Законопроєкт 4681 поданий народним депутатом від "Опозиційної платформи — за життя" Григорієм Мамкою.

Передісторія:

В ЦПК вказують, що, зокрема, у справі заступника глави Офіса президента Олега Татарова Печерський суд відіграв одну із ключових ролей, оскільки він ухвалив передати справу з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.

Теми: ЦПКсудНАБУ


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