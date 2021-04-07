Запорізька область може потрапити у "червону" зону

Міністр розвитку громад та розвитку території України Олексій Чернишов заявив, що показники захворювання на коронавірус, які є на території Запорізької області відповідають "червоній зоні".

Джерело: сайт 061

Пряма мова: "Ситуація складна. За інформацією від Міністерства охорони здоров’я, з ранку мав розмову з головним санітарним лікарем України, показники вже такі, які будуть вести до введення червоної зони на рівні області рішенням державної комісії ТЕБ та НС.

Сьогодні (7 квітня – ред.) планується засідання, яке буде присвячено саме цьому питанню".

Деталі: В ході наради також обговорювалися питання щодо відкриття додаткових ліжок, ліжок з киснем, проведення ПЛР-тестів і нарощування кількості щеплень.