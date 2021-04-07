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Кремль ухиляється від відповіді, коли війська РФ відійдуть від українського кордону

Середа, 7 квітня 2021, 17:24
Кремль ухиляється від відповіді, коли війська РФ відійдуть від українського кордону

Прессекретар глави президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російські війська "знаходяться в тих районах країни, де їх перебування є необхідним і доцільним".

Джерело: Пєсков, якого цитує російське видання РБК

Пряма мова: "Ще раз повторюю те, що я говорив вже неодноразово: Росія нікому не погрожувала і не погрожує. І ні для кого не становить загрозу. І Російські збройні сили знаходяться там на території Російської Федерації, де це визнано необхідним і доцільним".

Деталі: За словами Пєскова, російські військові будуть знаходитися поблизу кордону з Україною "так довго", наскільки це вважатиме за доцільне військове керівництво і верховний головнокомандувач.

На питання про те, чи повернуться війська в місця постійної дислокації, Пєсков заявив, що не володіє "інформацією щодо планів щодо дислокації і передислокації військ".

Що було раніше: 5 квітня Пєсков заявив, що пересування російської армії уздовж кордонів з Україною "не повинно викликати занепокоєння інших країн, оскільки РФ не становить загрозу для них".

Чому це важливо: Російська Федерація 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України, окупувавши півострів Крим та підтримуючи незаконні збройні формування в Донецькій і Луганській області. Секретар РНБО Олексій Данілов у своєму недавньому інтерв'ю запевнив: "У разі агресії РФ захистом української державності будуть займатися майже всі".

Передісторія:

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та в окупований Крим. За його словами, вздовж російсько-українського кордону та на окупованих територіях Донбасу і Криму перебувають 28 батальйонних тактичних груп РФ.
  • Очільник Міністерства зовнішніх справ Дмитро Кулеба називає нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.
  • США звернулися до Росії з вимогою пояснити нарощування військової присутності біля кордону з Україною.
  • Збройні сили Росії 6 квітня почали контрольну перевірку за зимовий період навчання, у квітні планують провести понад 4 тисячі навчань.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявійна
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