Найманці порушували "тишу" з мінометів та гранатометів – ООС
Середа, 7 квітня 2021, 19:12
З початку доби російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: Зокрема, біля Опитного ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
Біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, бойовики використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Всі порушення були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
Нагадаємо:
- Темою позачергового екстреного засідання ТКГ стане повернення до дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року.
Українська правда