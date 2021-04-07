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Найманці порушували "тишу" з мінометів та гранатометів – ООС

Середа, 7 квітня 2021, 19:12
Найманці порушували тишу з мінометів та гранатометів – ООС

З початку доби російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Зокрема, біля Опитного ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. 

Біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, бойовики використовували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Всі порушення були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Нагадаємо:

  • Темою позачергового екстреного засідання ТКГ стане повернення до дотримання режиму припинення вогню і відповідних домовленостей між сторонами ТКГ від 22 липня 2020 року.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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