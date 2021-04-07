Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ назвали фейком повідомлення про підміну "Спутника V" в Словаччині

Середа, 7 квітня 2021, 19:59

У Російському фонді прямих інвестицій назвали фейковими повідомлення про підміну російської вакцини в Словаччині.

Про це йдеться в офіційному Twitter російської вакцини, повідомляє "Європейська правда".

"Повідомлення про те, що вакцина "Спутник V" в Словаччині чимось відрізняється від "Спутник V" в клінічних випробуваннях з посиланням на анонімні джерела, є фейковими. На жаль, ми також очікуємо додаткових фейкових новин і провокацій від ворогів "Спутник V" в Словаччині, які намагаються підірвати довіру до вакцини", – сказано в заяві.

Раніше словацька газета Denník N повідомила, що Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував партію "Спутника V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала позитивний відгук в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Державний інститут не ухвалив рішення про рекомендацію щеплювати населення російською вакциною, оскільки не має достатньої інформації для цього. Це спільна позиція інституту та Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

Читайте також: Кінець дії "Спутника": як Словаччина вийшла з політичної кризи

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяРосіяСловаччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:41
ОновленоВ Україну залетіли кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
20:53
Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку
20:45
Напади на торгові судна в Червоному морі призвели до зупинки перевезень Maersk
Усі новини...
Реклама: