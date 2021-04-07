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В РФ назвали фейком повідомлення про підміну "Спутника V" в Словаччині

Середа, 7 квітня 2021, 19:59

У Російському фонді прямих інвестицій назвали фейковими повідомлення про підміну російської вакцини в Словаччині.

Про це йдеться в офіційному Twitter російської вакцини, повідомляє "Європейська правда".

"Повідомлення про те, що вакцина "Спутник V" в Словаччині чимось відрізняється від "Спутник V" в клінічних випробуваннях з посиланням на анонімні джерела, є фейковими. На жаль, ми також очікуємо додаткових фейкових новин і провокацій від ворогів "Спутник V" в Словаччині, які намагаються підірвати довіру до вакцини", – сказано в заяві.

Раніше словацька газета Denník N повідомила, що Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував партію "Спутника V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала позитивний відгук в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Державний інститут не ухвалив рішення про рекомендацію щеплювати населення російською вакциною, оскільки не має достатньої інформації для цього. Це спільна позиція інституту та Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V". Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

Читайте також: Кінець дії "Спутника": як Словаччина вийшла з політичної кризи

Теми: вакцинаціяРосіяСловаччина


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