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Зеленський розповів голові військового комітету НАТО про ускладення на Донбасі

Середа, 7 квітня 2021, 21:54
Зеленський розповів голові військового комітету НАТО про ускладення на Донбасі
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський обговорив із головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем ускладнення на сході України, незважаючи на домовленості про припинення вогню.

Джерело: Офіс президента 

Пряма мова Зеленського: "Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів".

Деталі: Президент також констатував, що із грудня на фронті почалось ускладнення, і до цього часу Україна втратила більше 20 захисників. 

Що передувало: Голова військового комітету НАТО Стюарт Піч прибув з візитом в Україну.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНАТО
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