Зеленський розповів голові військового комітету НАТО про ускладення на Донбасі
Президент Володимир Зеленський обговорив із головою військового комітету НАТО Стюартом Пічем ускладнення на сході України, незважаючи на домовленості про припинення вогню.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів".
Деталі: Президент також констатував, що із грудня на фронті почалось ускладнення, і до цього часу Україна втратила більше 20 захисників.
Що передувало: Голова військового комітету НАТО Стюарт Піч прибув з візитом в Україну.
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- Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні план дій щодо членства (ПДЧ), який дозволить країні стати членом Північноатлантичного альянсу.