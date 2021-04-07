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Профільні міністри країн ЄС не погодили інструкцію для вакцини AstraZeneca

Середа, 7 квітня 2021, 23:40
Профільні міністри країн ЄС не погодили інструкцію для вакцини AstraZeneca

Міністри охорони здоров’я країн-членів Європейського Союзу не змогли домовитись про єдину інструкцію з використання для вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca, яка в останні дні викликала багато обговорень через начебто наявність значних побічних ефектів.

Джерело: Reuters 

Деталі: Міністри вирішили провести позачергову зустріч після заяви Європейського агентства з лікарських засобів щодо зв’язку між препаратом та утворенням тромбів. 

Хоча міністр із Португалії і закликав колег випрацювати спільну позицію щодо використання вакцини, проте посадовці так і не змогли домовитись. 

Офіційний представник ЄС заявив, що перемовини будуть продовжуватись на наступних зустрічах. 

На думку комісара ЄС з питань охорони здоров’я, наразі дуже важливо випрацювати єдиний підхід у використанні вакцини для подолання нерішучості та сумнівів громадян у питанні щеплення. 

Що передувало: Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів дійшов до висновку, що утворення незвичайних тромбів у поєднанні з низьким вмістом тромбоцитів повинні бути внесені в список дуже рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca.

Дорадчий орган Британії щодо вакцин заявив, що людям у віці до 30 років буде запропоновано зробити щеплення іншою вакциною замість препарату AstraZeneca через повідомлення про появу рідкісних тромбів.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяЄС
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