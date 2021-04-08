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Берлін збирається почати перемовини про купівлю вакцини “Спутник V” — Reuters

Четвер, 8 квітня 2021, 02:46
voanews.com

Німеччина збирається почати двосторонні переговори з Росією про отримання вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Джерело: джерело Reuters

Деталі: Європейська комісія повідомила міністрам охорони здоров'я країн-членів ЄС в середу, що Брюссель не планує починати переговори з Росією за попередньою контрактом на "Спутник V", як це було з іншими постачальниками вакцин.

За словами джерела, ось чому міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Спан оголосив під час віртуальної зустрічі, що Німеччина почне попередні переговори з Росією за двосторонньою угодою про безпеку вакцини.

Під час попередніх переговорів Німеччина спочатку хоче визначити, яка кількість Росія може поставити і коли.

Як зазначається, у будь-якому разі Німеччина буде купувати російську вакцину тільки після того, як вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), і для цього вкрай важливо, щоб Росія надала необхідні дані.

Що передувало: 7 квітня стало відомо, що Баварія закупить 2,5 мільйона доз вакцини "Спутник V", якщо вона буде схвалена EMA.

Нагадаємо:

  • Наприкінці березня Німеччина закликала Європейську комісію розпочати спільні закупівлі вакцини "Спутник V" для країн ЄС. Представник німецького уряду сказав, що перші кроки процедури закупівель в ЄС можуть початися, поки тривають перевірки EMA.
  • Тільки дві країни ЄС, Угорщина і Словаччина, наразі замовили російську вакцину.

Теми: НімеччинавакцинаціяРосія


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