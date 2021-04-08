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В Бутані за два тижні вакцинували майже 470 тисяч людей

Четвер, 8 квітня 2021, 06:45
В Бутані за два тижні вакцинували майже 470 тисяч людей

У Бутані 469 664 особи отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 – це 62% населення країни.

Джерело: AFP, трекер вакцинації The New York Times

Деталі: Кампанія вакцинації в Бутані почалася 27 березня. Метою було вакцинувати 533 тисяч дорослих, не включаючи вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і серйозно хворих, за тиждень. Однак згодом термін був продовжений на кілька тижнів.

Прессекретар міністерства охорони здоров'я повідомила AFP, що тепер співробітники охорони здоров'я зосередили свою увагу на вакцинації людей старше 70 років, а також жителів з обмеженими можливостями.

Нині в країні зареєстровано 896 випадків зараження COVID-19 і одна смерть.

Як зазначається, у Бутані щеплюють вакциною AstraZeneca-Oxford, яку подарувала Індія.

Згідно з трекером NYT, Бутан знаходиться на 2 місці у світі за відсотком громадян, що отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу – між Сейшелами та Ізраїлем.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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