Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Бутані за два тижні вакцинували майже 470 тисяч людей

Четвер, 8 квітня 2021, 06:45

У Бутані 469 664 особи отримали першу дозу вакцини проти COVID-19 – це 62% населення країни.

Джерело: AFP, трекер вакцинації The New York Times

Деталі: Кампанія вакцинації в Бутані почалася 27 березня. Метою було вакцинувати 533 тисяч дорослих, не включаючи вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і серйозно хворих, за тиждень. Однак згодом термін був продовжений на кілька тижнів.

Прессекретар міністерства охорони здоров'я повідомила AFP, що тепер співробітники охорони здоров'я зосередили свою увагу на вакцинації людей старше 70 років, а також жителів з обмеженими можливостями.

Нині в країні зареєстровано 896 випадків зараження COVID-19 і одна смерть.

Як зазначається, у Бутані щеплюють вакциною AstraZeneca-Oxford, яку подарувала Індія.

Згідно з трекером NYT, Бутан знаходиться на 2 місці у світі за відсотком громадян, що отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу – між Сейшелами та Ізраїлем.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Ексдепутат Київради влаштував пожежу у квартирі з дружиною і дітьми

Вранці на сході України вбили бійця ОС, це 11-та втрата за два тижні

19 419 хворих і 464 померлих від COVID за добу в Україні, на Київщині 50 жертв

Головні новини середи і ночі: підозра братові Вовка, Росія та ОРДЛО в ТКГ

Україна опинилася на 1 місці в Європі за кількістю нових хворих на COVID-19

ЗМІ: У Байдена закінчили перевірку щодо РФ — ймовірні санкції проти оточення Путіна

Усі новини...
вакцинація
ВООЗ про зв’язок між AstraZeneca та тромбозом: “Ймовірний, але не підтверджений”
Берлін збирається почати перемовини про купівлю вакцини “Спутник V” — Reuters
Профільні міністри країн ЄС не погодили інструкцію для вакцини AstraZeneca
Останні новини
10:54
Аеропорт "Дніпропетровськ" декомунізували
10:48
відео"Найгірший спалах": Київ відкриває для COVID-хворих пологові й дитячі лікарні 
10:31
Менше половини українців постійно пристібаються в авто
10:27
США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО
10:24
Латвія підтримує надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО
10:20
У Вітренка відреагували на чутки про заяву на звільнення
09:56
У Києві 1 848 випадків COVID і 48 померлих пацієнтів за добу
09:55
США готують нові санкції проти РФ, можливе видворення дипломатів – ЗМІ
09:54
фото Ексдепутат Київради влаштував пожежу у квартирі з дружиною і дітьми
09:10
РФ вимагає від України і НАТО припинити "русофобську кампанію, яка доходить до істерики"
Усі новини...