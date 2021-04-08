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Експрем'єр Словаччини, який втратив посаду через "Спутник V", приїхав до Москви за вакциною

Четвер, 8 квітня 2021, 11:48
Експрем'єр Словаччини, який втратив посаду через Спутник V, приїхав до Москви за вакциною

Міністр фінансів Словаччини Ігор Матович, який втратив посаду глави уряду через скандал із закупівлею російської вакцини, у четвер в Москві проведе зустріч щодо поставок "Спутник V".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матович написав на своїй сторінці у Facebook.

Матович у Москві зустрінеться з Кирилом Дмитрієвим, генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій, якому безпосередньо підпорядковується виробник вакцини "Спутник V" і з яким було погоджено контракт на 2 млн вакцин.

"Переговори, звичайно, будуть пов'язані з вакциною. Будь-які перешкоди та систематичні намагання не допустити "Спутник V" до Словаччини я засуджую від усього серця та зроблю все, що зможу, щоб зробити їх невдалими врешті-решт, а мільйони людей в Словаччині нарешті могли почати робити щеплення "Спутником". Результати повідомлю. Тримаємо кулачки", - написав Матович.

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

Напередодні словацька газета Denník N повідомила, що Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами досліджував партію "Спутника V", закуплену попереднім складом уряду, і дійшов до висновку, що вона не ідентична тій, яка отримала позитивний відгук в авторитетному медичному журналі The Lancet.

Читайте також - Кінець дії "Спутника": як Словаччина вийшла з політичної кризи

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Теми: СловаччинавакцинаціяРосія
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