Чернігів і Тернопіль посилили карантин

Міська влада Чернігова і Тернополя вирішила посилити карантинні обмеження у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Джерело: сайти Чернігівської та Тернопільської міських рад

Пряма мова мера Чернігова Владислава Атрошенка: "Попереджаємо про необхідність закриття в місті й дитячих садочків, тобто вже абсолютно всіх шкільних і дошкільних закладів, включаючи дитячі садочки, з понеділка, 12 квітня".

Деталі: Крім того, з 8 квітня на території Чернігова заборонено:

відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);

проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м на кожного учасника;

проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;

відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

знаходження без маски на території загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

Разом з тим, комісія ТЕБ і НС прийняла рішення пом’якшити деякі заходи, запроваджені 2 квітня. Зокрема, скасовані заборона відвідування кладовища "Яцево" у вихідні та заборона продажу напоїв "з вікна" (за умови перебування не більше двох людей біля віконця одночасно, носіння масок та дотримання соціальної дистанції у черзі).

У Тернополі з 8 квітня вводять такі обмеження:

робота ТРЦ і ТЦ можлива за умови проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше, ніж 1 відвідувач на 10 кв. м торговельної площі, дотримання дистанції тощо;

заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;

заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками карантинних заходів);

дозволено проводити богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн;

з 12 квітня учні 1-4 класів навчатимуться у звичній формі (офлайн), а учні 5-11 класів, а також учні позашкільної, професійно-технічної освіти – дистанційно;

з 12 квітня дозволено проведення практичних занять у майстернях, лабораторіях закладів професійно-технічної освіти лише групами до 15 учнів;

з 12 квітня закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги лише на відкритих літніх майданчиках, а також – здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос.

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