Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чернігів і Тернопіль посилили карантин

Четвер, 8 квітня 2021, 12:10
Фото з Facebook Тернопільської міськради

Міська влада Чернігова і Тернополя вирішила посилити карантинні обмеження у зв’язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус.

Джерело: сайти Чернігівської та Тернопільської міських рад

Пряма мова мера Чернігова Владислава Атрошенка: "Попереджаємо про необхідність закриття в місті й дитячих садочків, тобто вже абсолютно всіх шкільних і дошкільних закладів, включаючи  дитячі садочки, з понеділка, 12 квітня".

Деталі: Крім того, з 8 квітня на території Чернігова заборонено:

  • відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);
  • проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м на кожного учасника;
  • проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;
  • відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;
  • знаходження без маски на території загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).
  • Разом з тим, комісія ТЕБ і НС прийняла рішення пом’якшити деякі заходи, запроваджені 2 квітня. Зокрема, скасовані заборона відвідування кладовища "Яцево" у вихідні та заборона продажу напоїв "з вікна" (за умови перебування не більше двох людей біля віконця одночасно, носіння масок та дотримання соціальної дистанції у черзі).

У Тернополі з 8 квітня вводять такі обмеження:

  • робота ТРЦ і ТЦ можлива за умови проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше, ніж 1 відвідувач на 10 кв. м торговельної площі, дотримання дистанції тощо;
  • заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;
  • заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками карантинних заходів);
  • дозволено проводити богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн;
  • з 12 квітня учні 1-4 класів навчатимуться у звичній формі (офлайн), а учні 5-11 класів, а також учні позашкільної, професійно-технічної освіти – дистанційно;
  • з 12 квітня дозволено проведення практичних занять у майстернях, лабораторіях закладів професійно-технічної освіти лише групами до 15 учнів;
  • з 12 квітня закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги лише на відкритих літніх майданчиках, а також – здійснювати адресну доставку замовлень і доставку на винос.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною 

Передісторія:

Українська правда
Теми: ЧернігівТернопількарантинкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко

На Київщині продовжили карантин

Новини 9 квітня: легалізація медичного канабісу, погрози Росії

Один і той самий прокурор втретє закрив справу "Роттердам+" – НАБУ

Декілька росіян померли після вакцинації "Спутником V" – ЗМІ

Аксьонов з російським паспортом офіційно переміг на виборах до Ради

Усі новини...
Чернігів
У Чернігові посилили карантин
На Чернігівщині накрили мережу з 8 нарколабораторій
У Чернігові затримали пропагандиста, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби
Останні новини
01:34
Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським
00:53
Зеленський передав армії літак і вертоліт ДУС
00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
23:40
Ляшко назвав область, яка наступною може вийти із "червоної" зони 
23:08
Через три тижні після рішення РНБО: Зеленський підписав санкції проти Януковича і Ко
22:56
Зеленський призначив склад Консультативної ради для забезпечення прав захисників
22:33
На Київщині продовжили карантин
22:02
Новини економіки: споживчі ціни зростають, збитки Укрзалізниці та Нафтогазу
21:58
Глядачі зможуть відвідати матчі Євро-2020
21:36
Укрзалізниця розглядає випуск єврооблігацій цьогоріч
Усі новини...