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Україна оголосила в розшук "міністра зв’язку" окупантів, відповідального за пропаганду

Четвер, 8 квітня 2021, 13:32
Україна оголосила в розшук міністра зв’язку окупантів, відповідального за пропаганду

Прокуратура повідомила про підозру та оголосила в розшук "міністра зв’язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області Олега Фетісова.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Підозрюваний забезпечує нормативно-правове регулювання політики окупаційної адміністрації РФ в Луганській області на непідконтрольній органам державної влади території, комунікацію зі ЗМІ для формування через них у місцевих мешканців ідеології Російської Федерації.

Наразі він продовжує організовувати роботу "міністерства" шляхом участі у проведенні нарад у так званих "комітетах" та "колегіях", приймає одноособові рішення, обов’язкові для виконання населенням тимчасово окупованої території Луганської області, а також виконує вказівки керівництва та званої "ЛНР", направлені на загальне функціонування системи так званих "органів влади" окупаційної адміністрації РФ в Луганській області".

Деталі: Його оголосили у розшук та інкримінується вчинення дій з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораОРДЛОпропагандаокупаціяРосія
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