Прокуратура просить арештувати брата Вовка із заставою в мільйони гривень

Прокурори наполягають на застосуванні до двох підозрюваних у хабарництві адвокатів, один яких брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов, запобіжних заходів у вигляді арешту з альтернативою внесення застави.

Джерело: Повідомлення САП

Дослівно: "8 квітня 2021 року прокурорами САП та детективами НАБУ вручені клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва.

Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно".

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