Прокуратура просить арештувати брата Вовка із заставою в мільйони гривень
Прокурори наполягають на застосуванні до двох підозрюваних у хабарництві адвокатів, один яких брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка Юрій Зонтов, запобіжних заходів у вигляді арешту з альтернативою внесення застави.
Джерело: Повідомлення САП
Дослівно: "8 квітня 2021 року прокурорами САП та детективами НАБУ вручені клопотання про обрання запобіжних заходів адвокатам, підозрюваним у підбурюванні до надання неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США за вирішення питання з винесенням рішення у справі, яка слухається в Окружному адміністративному суді м. Києва.
Прокурори наполягають на застосуванні до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн гривень та 14 млн гривень відповідно".
Передісторія:
- 6 квітня Антикорупційні органи повідомили, що викрили на отриманні $100 тисяч хабаря двох адвокатів, які обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову ОАСК Павла Вовка. За словами НАБУ один із них - "близький родич" Вовка.
- За даними ЗМІ, це – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.
- Сам суддя Вовк, який ігнорує повістки в суд у своїй кримінальній справі, заявив, що ніякого відношення до обшуків ні він, ні ОАСК не мають. Він назвав дії НАБУ "помстою і провокацією".
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозруЗонтову та ще одному адвокату, якого НАБУ затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК.
- Пізніше Юрія Зонтова відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування.