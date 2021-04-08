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Єврокомісія ініціювала підписання угоди про "відкрите небо" з Україною

Четвер, 8 квітня 2021, 17:32

У четвер 8 квітня Європейська комісія схвалила оновлений проєкт рішення Ради ЄС про підписання Угоди між Україною, ЄС і його державами-членами про Спільний авіаційний простір, яка відома як угода про "відкрите небо". 

Про це повідомило представництво України в Європейському Союзі, пише "Європейська правда".

Наступний крок – внесення проєкту на розгляд Ради ЄС та його остаточне схвалення.

"Укладення цієї угоди сприятиме створенню спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі спільних та надійних стандартів ЄС у сфері безпеки польотів, управління повітряним рухом та захисту прав споживачів", - заявило представництво на своїй Facebook-сторінці.

Завдяки угоді збільшиться кількість рейсів, розшириться географія, відкриються нові можливості для громадян та бізнесу, додали у представництві.

"Спільний авіаційний простір Україна-ЄС створить умови для нових комерційних можливостей авіаліній України і держав-членів ЄС, а також сприятиме залученню інвестицій в авіаційну сферу України", - йдеться у повідомленні.

Угода про спільний авіаційний простір з ЄС мала бути підписана 11 лютого, але початку лютого в офісі президента України заявили, що підписання зірвалося.

Ця угода була парафована ще у 2013 році, проте досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку щодо належності Гібралтара.

Читайте також: Міфи та реалії відкритого неба: що змінить для України спільний авіапростір з ЄС

Теми: УкраїнаЄСЄврокомісія


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