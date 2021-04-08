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Закарпаття вийшло на рівень помаранчевої зони. Голова ОДА просить не втрачати пильність

Четвер, 8 квітня 2021, 17:32
Закарпаття вийшло на рівень помаранчевої зони. Голова ОДА просить не втрачати пильність

Закарпатська область вперше за довгий час вийшла на рівень помаранчевої зони за контрольними показниками епідемічної ситуації із захворюванням на коронавірус.

Джерело: голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у Facebook

Деталі: Станом на 08.04.2021 року:

  • завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID- 19 - 44.4%;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 до визначених закладів охорони здоров'я протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення становить 60 осіб;
  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19 становить 57%.

Полосков наголошує: для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з "червоної зони" потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів.

Пряма мова: "Ми всі доклали чимало зусиль, щоб досягти показників епідемічної ситуації такого рівня. Високою ціною. Прошу вас не втрачати пильності, дотримуватися всіх вимог карантинних обмежень і незабаром ми отримаємо довгоочікувану зміну зонування".

Що передувало: Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Закарпатську область до "червоного рівня" епідемічної небезпеки з 8 березня.

Українська правда

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Теми: Закарпаттякарантин
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