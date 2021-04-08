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Закарпаття вийшло на рівень помаранчевої зони. Голова ОДА просить не втрачати пильність

Четвер, 8 квітня 2021, 17:32

Закарпатська область вперше за довгий час вийшла на рівень помаранчевої зони за контрольними показниками епідемічної ситуації із захворюванням на коронавірус.

Джерело: голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков у Facebook

Деталі: Станом на 08.04.2021 року:

  • завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID- 19 - 44.4%;
  • кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 до визначених закладів охорони здоров'я протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення становить 60 осіб;
  • завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19 становить 57%.

Полосков наголошує: для того, щоб Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про виведення Закарпаття з "червоної зони" потрібно тримати ці показники не менше п’яти днів.

Пряма мова: "Ми всі доклали чимало зусиль, щоб досягти показників епідемічної ситуації такого рівня. Високою ціною. Прошу вас не втрачати пильності, дотримуватися всіх вимог карантинних обмежень і незабаром ми отримаємо довгоочікувану зміну зонування".

Що передувало: Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Закарпатську область до "червоного рівня" епідемічної небезпеки з 8 березня.

Українська правда
Теми: Закарпаттякарантин


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